З початку епідемії грипу перевірили близько 200 учасників фармринку

З початку загострення епідемії грипу органи Антимонопольного комітету завершили в Україні близько 200 перевірок учасників фармацевтичного ринку – тих суб’єктів, які фактично диктують ціни на ліки і медичні засоби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, за словами в.о. голови комітету Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА, йдеться, передусім, про оптовиків і великі аптечні мережі, які займаються роздрібною торгівлею і цінова поведінка яких сьогодні розслідується.

АМКУ продовжує перевірки 5 найбільших оптових постачальників і 7 найбільших виробників медикаментів. Найбільше справ розслідується у Києві і Київській області – 9, у Волинській області – 8, у Рівненській – 6.

У повідомленні зазначається, що переважна більшість суб’єктів господарювання фармацевтичного ринку, щодо яких Антимонопольний комітет розслідує справи за фактами необґрунтованого підвищення цін на «антигрипові» ліки і медичні засоби, є великими торговельними мережами, що налічують десятки та навіть сотні аптек. Зокрема, у Луганській області розпочато розгляд справи щодо одного фармацевтичного підприємства, яке володіє 306 аптеками, що становить 40% загальної кількості наявних у регіоні аптек.

У Дніпропетровській області АМКУ розслідує справи відносно двох суб’єктів господарювання, у власності яких перебувають 40 аптек.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО зауважив, що ці підприємства є аптечними мережами з майже найменшою кількістю торговельних місць серед інших мереж, у діях яких виявлені ознаки порушення. Він зазначив, що значна кількість фармацевтичних підприємств, з якими сьогодні працюють органи АМКУ в рамках розгляду справ, мають розгалужену мережу аптек у різних регіонах. Найбільші оптові та роздрібні суб’єкти господарювання і формують загальну цінову політику на ринку.