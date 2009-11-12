Посилені заняття спортом заважають завагітніти

Як з`ясували вчені з Норвезького інституту науки і технології, шанси жінок, що посилено займаються спортом, стати матір`ю втричі нижчі, ніж у тих, хто не старається в спортзалі.

Проте, дослідники відзначили, що користь від помірних занять спортом для жіночого здоров`я існує.

На думку учених, при активних постійних тренуваннях у жінок «виснажується та енергія, яка необхідна для того, щоб успішно завагітніти», передає Газета.Ru.

focus.ua