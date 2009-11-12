Епідситуація на Тернопільщині залишається складною

Епідемічна ситуація на Тернопільщині залишається складною, незважаючи на зменшення кількості хворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови облдержадміністрації, голова державної надзвичайної протиепідемічної комісії Федір ШЕВЧУК.

Він зауважив, що загалом в області відзначається тенденція до зниження рівня захворюваності людей на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

“В період з 2 по 8 листопада в області зареєстровано 17,638 тис випадків грипу та ГРВІ, маємо зниження до попереднього тижня в 1,3 рази”, – повідомив Ф.ШЕВЧУК.

За його даними, станом на 10 листопада показник захворюваності на 10 тис. населення в області становив 136,7 випадків. Найвищий же показник було зафіксовано 3 листопада – 234,4 випадки на 10 тис. населення.

Станом на 11 листопада з 29 жовтня в області зареєстровано 33,407 тис. випадків звернень громадян до медиків з симптомами захворювань на грип та ГРВІ. За останню добу звернулися 1,896 тис. осіб, з них дорослих – 1,282 тис. (в тому числі вагітні та породіллі – 10), діти до 18 років – 614.

Станом на 10 листопада вірус грипу А/H1N1 виявлено у 6 осіб, з них у 2-х померлих та 4-х хворих (2 дітей та 2 дорослих).

“Разом з тим, високою залишається госпіталізація хворих. За останній тиждень з 2 по 8 листопада госпіталізовано 1,273 особи, з них 553 дітей”, – сказав Ф.ШЕВЧУК. При цьому, додав він, станом на 10 листопада із стаціонарів виписано 820 хворих, які мали діагноз “Грип і пневмонія”.

Ф.ШЕВЧУК також повідомив, що кількість померлих від ускладнень грипу зросла до 19 осіб.