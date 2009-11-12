Солодка газована вода руйнує серце

Можливо, результати нещодавнього дослідження американських учених примусять любителів газованої води подумати ще раз, перш ніж класти пляшку з «шипучкою» у візок супермаркету.

Співробітники Гарвардської медичної школи виявили зв`язок між споживанням солодкої газованої води і підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань у жінок. У дослідженні брали участь 88 тис. представниць прекрасної статі у віці від 34 до 59 років. З`ясувалося, що пані, що регулярно випивають декілька порцій газованої води, на 35% частіше страждають від серцевих недуг.

Причому шкідливим для серця питтям медики називають як колу з кофеїном і цукровмісні газовані напої, так і негазовані калорійні напої і фруктові соки, до складу яких входять підсолоджувачі, природні або штучні ароматизатори. Дослідники відзначають, що за останні 30 років частота вживання таких напоїв збільшилася більш ніж в два рази, особливо серед підлітків і молоді.

versia.ru