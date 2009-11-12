В Україні з початку епідемії від грипу померло 213 осіб.

Про це йдеться у даних щодо захворюваності на грип та ГРВІ, оприлюднених на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

З них 24 особи померли за останню добу. Найбільше померлих за час епідемії у Львівській області - 81 особа, в Івано-Франківській - 30 осіб, у Чернівецькій – 22 та в Тернопільській - 20.

Всього з початку епідемії на грип та гострі респіраторні захворювання захворіла 1 млн. 192 тис. 481 особа. Госпіталізовано 62 тис. 462 особи. За останню добу по Україні госпіталізовано 4 тис. 289 осіб. У реанімації перебуває 350 осіб.