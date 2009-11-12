Перегляд телевізора розвиває у маленьких дітей агресію

Малюкам шкідливо дивитися телевізор – його перегляд піддає дітей ризику агресивної поведінки, встановили американські психологи. Рання дитяча агресія не тільки негативно позначається на психічному здоров`ї дитини, але і зачіпає поведінкові норми, підвищуючи ймовірність скоєння злочинів до повноліття, насильства по відношенню до оточуючих і рецидиву кримінального досвіду в дорослому віці.

До чинників, що впливають на дитячу агресію, належать батьківське виховання, кримінальна обстановка в районі, де проживає дитина, і дія засобів масової інформації, говорять фахівці. Після музики, малюки у віці від декількох місяців до трьох років більш за все піддаються дії телебачення.

Було доведено, що навіть невелика кількість часу проглядання телепередач негативно позначається на поведінці маленьких дітей, приводячи до розвитку агресії.

ami-tass.ru