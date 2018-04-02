Як корисно поєднувати продукти?

Здорове харчування нагадує математику: віднімання жирів, підрахунок калорій, ділення порцій. Але давайте пригадаємо про те, що правильне поєднання продуктів часом набагато важливіше за простий підрахунок калорій і жирів.

«Змішування лише двох різних видів продуктів може привести до приголомшливої різниці в поживних властивостях і добитися значного виграшу в оздоровчих і навіть цілющих властивостях нашої готової страви».- Говорить Тара Гайдус (Tara Gidus), представник Американської Асоціації Здорового Харчування.

Розкид результатів великий: від зміцнення кісток і поліпшення зору до оздоровлення серцево-судинної системи і зміцнення імунітету. Сьогодні ми хотіли б представити вам 10 кращих парних поєднань продуктів, які чудово підійдуть до сніданку, обіду, вечері, будуть корисні при перекушуваннях і незамінні під час ланча.

Будь-які цільнозернові пластівці + насіннячка соняшнику для зміцнення імунітету

Додайте півчашки насіння соняшнику до ваших звичайних уранішніх пластівців з цілісного зерна. Це поєднання забезпечує більш як 100% вашої щоденної потреби в альфа-токоферолі, найбільш активній формі вітаміну Е. Як антиоксидант вітамін Е захищає клітини від пошкоджень, що викликаються вільними радикалами і ведуть до виникнення серцево-судинних захворювань.

Яєчня + червоний болгарський перець для молодої і ніжної шкіри

Добавка 1-2 чашок солодкого червоного перцю забезпечить вас 100% денною дозою вітаміну С. І це прекрасна новина для вашої шкіри! Дослідники з Англії протягом декількох років спостерігали за двома групами жінок. Дослідження привели до дивовижних результатів - у тих жінок, які вживали більше вітаміну С, шкіра була набагато менш схильна до сухості і появи зморшок.

Будь-який йогурт + паростки пшениці для швидкого позбавлення від подряпин і синяків

Чверть чашки паростків пшениці містить половину добової норми цинку, найважливішого мінералу, який допомагає швидкому відновленню кліток і сприяє зміцненню імунітету. Навіть невеликий брак цинку в організмі може привести до ослаблення імунітету і погіршити ранозагоєння.

Ваш звичний сендвіч + листя шпинату для зменшення ризику курячої сліпоти

Лише три невеликі листки шпинату, додані до вашого звичайного бутерброда, задовольняють на 20% вашу денну потребу у вітаміні А. Вітамін А допомагає нам бачити в умовах низької освітленості, а також захищає наші очі від вікових змін веселкової оболонки, що може привести до втрати зору.

Овочевий салат + консервований лосось для поліпшення працездатності мозку і серця 100 грамів консервованого лосося, додані у ваш овочевий салат, містять половину рекомендованої тижневої норми омега-3 жирів. Жирні кислоти, виявлені в консервованому лососеві, допомагають боротися із захворюваннями серця і мозку, а також знижують ризик захворювання раком, що викликається діоксином, який виявлений в м`ясній продукції.

Будь-які продукти, смажені у фритюрі + качанова капуста для здорового зору

Півчашки рубаної капусти містить принаймні 12 міліграм лютеїну і каротину, що допомагає боротися з катарактою і віковими змінами очного дна. Овочі ж, обсмажені у фритюрі, відмінно допомагають організму засвоювати ці важливі речовини.

Сальса і турецький горошок для зниження ваги Добавка турецького горошка до будь-якої овочевої страви типу сальси - це відмінний спосіб зробити її поживною без зайвих калорій. А також підняти рівень споживаного білка, який допоможе вам відчувати себе сильнішою і активнішою.

Пудинг з низьким вмістом жирів + знежирене сухе молоко для зниження передменструального синдрому Добавка третини чашки знежиреного сухого молока у ваш пудинг задовольняє на 40% вашу добову потребу в кальції і вітаміні D. Дослідження показали, що комбінація кальцію і вітаміну D сприяє зниженню ризику передменструального синдрому.

Зелений чай + лимон для зниження ризику ракових захворювань Зелений чай сам по собі багатий антиоксидантами, але учені з Університету штату Індіана довели, що добавка соку цитрусових веде до чотирикратного збільшення кількості катехинів, що допомагають зміцнити імунітет і що борються з причиною виникнення ракових захворювань.

Вода + несолодкий журавлинний сік для боротьби з карієсом

Несолодкий журавлинний сік запобігає розвитку стрептоків (Streptococcus mutans) - бактерій, відповідальних за розвиток карієсу. Також несолодкий журавлинний сік запобігає появі зубного нальоту і нальоту на язиці. Розбавте його водою, і він не буде таким кислим, зберігши всі корисні властивості.

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