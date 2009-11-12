У Франції розпочалася вакцинація проти грипу A/H1N1

У Франції сьогодні розпочалася вакцинація проти грипу A/H1N1.

Про це повідомляє Інтернет-версія французької газети Le Figaro.

За даними видання, понад 6 млн. французів мають пройти вакцинацію до 25 листопада в одному з тисячі центрів вакцинації, відкритих по всій Франції.

До першої хвилі людей, що мають пройти вакцинацію проти грипу потрапили люди, що доглядають немовлят у віці до 6 місяців, медики, які ще не пройшли вакцинацію, а також особи, вразливі до грипу A/H1N1, особливо ті, що мають проблеми із органами дихання.

З 25 листопада у Франції розпочнеться друга хвиля вакцинації, яка буде зосереджена на дітях та підлітках до 18 років та їх оточенні.