Кинути курити допоможе... баклажан
11:01, 12 листопада 2009Країна
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Лікувальна гіркота
Німецькі учені дійшли висновку, що впоратися з нікотиновою залежністю курцям допоможе баклажан. Це можливо завдяки вмісту в овочі нікотинової кислоти - вітаміну РР, який надає овочу гіркоти, пише MyJane.
На думку лікарів, тієї невеликої концентрації нікотину, яка є в баклажані, достатньо, щоб мінімізувати дискомфорт у курця, викликаний відмовою від сигарет.
Таким чином, щоденне споживання в їжу баклажана замінить нікотиновий пластир, який також покликаний усувати «ломку».
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