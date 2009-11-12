Кинути курити допоможе... баклажан

Німецькі учені дійшли висновку, що впоратися з нікотиновою залежністю курцям допоможе баклажан. Це можливо завдяки вмісту в овочі нікотинової кислоти - вітаміну РР, який надає овочу гіркоти, пише MyJane.

На думку лікарів, тієї невеликої концентрації нікотину, яка є в баклажані, достатньо, щоб мінімізувати дискомфорт у курця, викликаний відмовою від сигарет.

Таким чином, щоденне споживання в їжу баклажана замінить нікотиновий пластир, який також покликаний усувати «ломку».

rosbalt.ru