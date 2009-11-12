У Києві - 31 випадок захворювання на грип А/H1N1

У Києві зафіксований 31 випадок захворювання на грип А/H1N1 і 6 смертей від цього вірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу перший заступник голови КМДА Ірина КІЛЬЧИЦЬКА.

«В нас вже по Києву зареєстровано на сьогодні підтвердженого А/H1N1 31 випадок, і 6 смертей від цього грипу», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, в принципі, ситуація у столиці із захворюваністю на грип та ГРВІ покращилась завдяки заходам, що були вчасно вжиті київською владою. Зокрема, за словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, з п’ятниці служба швидкої допомоги вже працює в звичайному режимі, що свідчить про спад рівня захворюваності.

Разом із тим, вона відзначила відносну достовірність звітів Міністерства охорони здоров’я про захворюваність на “каліфорнійський” грип, оскільки у спеціальних лабораторіях з виявлення грипу А/H1N1 встигають обробляти лише невелику кількість аналізів хворих. Вона повідомила, що з понеділка, 9 листопада, Державна санітарна служба у Києві відкрила свою ПЛР-лабораторію (лабораторія поліланцюгової реакції), яка аналізує мутуючі віруси.

Як зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА, лише за один день з 15 направлених в ПЛР-лабораторію аналізів хворих киян в 11 випадках підтверджено грип типу А/H1N1.

«На сьогодні ця ситуація змінилася. Тобто ті аналізи, які ми проводимо, 50% показує наявність «каліфорнійського» грипу», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА, коментуючи зменшення в столиці кількості випадків захворювання за останні дні.

Вона зазначила, що інформація про виявлені та підтверджені випадки захворювання киян на «каліфорнійський» грип доведена до перших осіб держави особистим листом мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з тим, щоб було зроблено відповідні висновки про захворюваність на грип А/H1N1 на рівні держави.

Водночас І.КІЛЬЧИЦЬКА зауважила, що виявлено багато випадків підтвердженого «каліфорнійського» грипу вже після того як людина успішно вилікувалась.

Вона наголосила, що сьогодні важко сказати, чи буде друга хвиля пандемічного грипу. За словами першого заступника голови КМДА, до кінця тижня санепідслужба столиці спостерігатиме за ситуацією і лише в понеділок можна буде робити якісь висновки, зокрема і щодо того, чи продовжувати в місті карантинні заходи. При цьому вона зауважила, що термін карантину у школах та дитсадках скорочуватись не буде.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, на сьогодні стрес та паніка у зв’язку з грипом у столиці минули, люди уважніше почали ставитися до свого здоров’я, але водночас не виключено, що обмежувальні заходи у зв’язку з грипом будуть продовжені, якщо в цьому буде потреба.

І.КІЛЬЧИЦЬКА також повідомила, що у Києві вже розгорнуто 1080 ліжок для хворих на тяжку форму грипу, з них 600 для дорослих і 480 для дітей. Крім того, у 100 лікарнях, що підпорядковані місту, в будь-який момент можуть бути додатково запропоновані від 20 до 40 ліжок для таких хворих. Місто безкоштовно отримало від держави 26 тис. упаковок препарату «Таміфлю», який розподілено між лікарнями.

На запитання журналістів, чи робила вона щеплення проти сезонного та «каліфорнійського» грипу, І.КІЛЬЧИЦЬКА відповіла, що поки не визначилась стосовно вакцинації від грипу А/H1N1, а від сезонного щеплення не робила.

«Якщо є мода на «антищеплення» чи «нещеплення», то я проти цього. Моїм дітям зроблені всі щеплення, що передбачені для дітей. Але щодо сезонного грипу, в мене, як у матері, і в мене особисто є питання… Щодо грипу А/H1N1 – і в Данії, і в Швеції, де вже проводяться ці щеплення, є смертельні випадки. Я не хочу бути піддослідним кроликом. Тому я ще не вирішила щодо себе та своєї сім’ї по цьому питанню і не прийняла остаточного рішення, чи робитиму щеплення», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.