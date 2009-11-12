Італійці не хочуть робити щеплення проти A/H1N1

Громадяни 60-мільйонної Італії скептично поставилися до закликів уряду, котрий замовив 5 млн. доз вакцин проти нового вірусу грипу A/H1N1, проводити щеплення від цього вірусу.

За даними італійської La Stampa, з початку кампанії вакцинації до сьогодні щеплення проти нового вірусу зробили лише 80 тисяч італійців.

Громадяни однієї із найбільш густонаселених держав Європейського Союзу відмовляються від щеплень під впливом думок ряду експертів, котрі зауважують, що воно може бути небезпечне для здоров’я.

„Людей непокоїть наявність ртуті у препаратах проти вірусу”, - відзначила La Stampa.

Тим часом в Італії останнім часом на грип та ГВРІ захворіло 700 тисяч людей, 34 з яких померло.

Міністр охорони здоров’я країни Феруччіо ФАЦІО переконує у безпечності вакцин, зауважуючи, що вони були допущені на ринок Євросоюзу Європейською агенцією з питань ліків.

Як повідомляв УНІАН, уряд 38-мільйонної Польщі відмовився від закупівлі вакцини проти A/H1N1, поки не буде підтверджена її безпечність.

Польський міністр охорони здоров’я Ева КОПАЧ заявила, що виробники вакцин хочуть „швидко заробити” на їх продажі й не беруть на себе відповідальності за безпечність їх продуктів.

Польські власті також вважають набагато небезпечнішим сезонний грип, ніж так званий „каліфорнійський” - A/H1N1, на яких в країні з травня захворіло понад 200 людей, жоден з яких не помер.