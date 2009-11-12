На Миколаївщині вилучили з незаконного обігу ліки на 1,9 млн грн

Під час перевірки аптечних установ у Миколаївській області співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення на загальну суму 1,9 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови ДПА в Миколаївській області, начальник управління податкової міліції Віктор ЛИЛИК.

«Для Миколаївської області це велика сума, - сказав В.ЛИЛИК. - Вона свідчить про той недостатній рівень, на якому працюють підприємці, про недостатньо організовану їх роботу, наслідки якої ми спостерігаємо в наших аптеках. А це відсутність необхідних препаратів і завищені ціни на ліки. Тому щоденний контроль за реалізацією лікарських засобів продовжуватиметься».

В.ЛИЛИК додав, що практично у всіх аптеках відсутній необхідний для лікування грипу перелік ліків, в реалізації є лише 3-4 найменування.

В результаті проведених 202-х перевірок аптечних установ виявлено 13 порушень податкового законодавства, за якими до бюджету донараховано 23,4 тис. грн. Встановлено 17 фактів завищення граничних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, повідомив В.ЛИЛИК.