На Волині епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено у 6 разів

На Волині епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 6 разів. На 10 тисяч осіб цей показник сьогодні становить 467,1 (10 листопада він становив 437,6).

Як повідомили УНІАН у Волинському обласному управлінні охорони здоров’я, на сьогоднішній день померло уже 7 людей, тоді як 10 листопада медики фіксували 4 смертельні випадки від пневмонії, в одному з них підтверджено діагноз грипу А/H1N1.

Загалом, за останню добу за допомогою до медиків в області звернулися 48 тис. 271 особа, госпіталізовано 2 тис. 292 людей, на стаціонарному лікуванні перебуває 1052 хворих, 22 – у реанімації та 3 - на штучній вентиляції легень (ШВЛ), повідомили в управлінні.

Як зазначила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Марія ГОГОША, збільшилося кількість звернень громадян, в яких медики фіксують ускладнення від грипу та ГРВІ - пневмонію. Ситуація зумовлена ще й несприятливими погодними умовами, а тому говорити про покращення поки рано, зазначила М. ГОГОША.

У Луцьку ж за минулу добу зі скаргами на симптоми ГРВІ та грипу до медиків звернулося 1195 осіб. У 83 встановлено діагноз грип. На стаціонарному лікуванні перебуває 104 особи, серед них – 45 з діагнозом пневмонія, в реанімації – 3 людей, на ШВЛ – 1 людина. Загалом з початку епідемії до медиків звернулося 17 тис. 565 лучан.