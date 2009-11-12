На Прикарпатті 50% хворих на грип уже виписані з лікарень

На Прикарпатті половина госпіталізованих на грип уже виписані з лікарень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ.

За її словами, із 6 тис. 800 госпіталізованих на грип і ГРВІ уже на сьогоднішній день виписано з лікарень 3 тис. 246 осіб.

«За цей тиждень епідпоріг захворювання на грип і ГРВІ в області з тим, що мало би бути, перевищує в три рази приблизно, - додала З.ЦІХОНЬ, - За останню добу ми маємо 2 тис. 550 нових хворих, вчора ми мали 3 тис. 200. Так як завжди у нас четвер-п’ятниця трошки зменшення, а після вихідних, як правило, іде підйом”.

Це тому, пояснила вона, “що хворі, які хворіють суботу-неділю, не мають важкого стану і вже в понеділок звертаються до лікаря, особливо це стосується людей, які беруть лікарняний”.

З.ЦІХОНЬ наголосила, що зменшилась кількість людей в реанімації. «Всього 49 дорослих, є 18 дітей, вагітних 5 і 4 - на штучній вентиляції легень», - зауважила вона.

Особливо З.ЦІХОНЬ наголосила, що найбільш вразливою групою є вагітні жінки. «Зараз не бажано їм ходити по вулицях без потреби», - додала вона.

Заступник начальника обласного Управління охорони здоров’я повідомила, що за останню добу померли три особи, які перебували в реанімаційних відділеннях. «Усі вони були в групі підвищеного ризику, - сказала вона. - Двоє людей померло в Івано-Франківську і один хворий в Тисменицькому районі».

Загалом на сьогодні в Івано-Франківській області з початку епідемії від вірусної пневмонії померли 32 особи.