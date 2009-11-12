У Донецькій області - третій випадок смерті від пневмонії

У Донецькій області від двосторонньої пневмонії померла жінка – третя людина за епідеміологічний період (з 30 жовтня 2009 р.).

Як повідомили УНІАН в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, померла мешканка міста Горловка, 1969 року народження.

За інформацією ОблСЕС, у Донецькій області за минулу добу було зареєстровано 5007 звернень за меддопомогою хворих на респіраторні інфекції і грип. Загальна кількість хворих на грип і ГРВІ з початку епідемії (з 30.10.09 р.) становить 62486 випадків, зокрема дітей – 24452, госпіталізовано всього 2815 хворих. Померло 3 дорослих, секційний матеріал направлено для розшифровки діагнозу в Центральну СЕС м. Києва. За словами епідеміологів, всі троє померли від двосторонньої пневмонії..

За даними експрес-діагностики, в етіології захворювань переважають збудники грипу типу А.

Як повідомляв УНІАН, раніше за епідеміологічний період в Слов`янському районі померла 22-річна жінка і в місті Донецьк - чоловік, 1942 року народження.

10 листопада на прес-конференції головний державний санітарний лікар Донецька Валерій КОВАЛЬОВ уточнив, що чоловік, який помер від двосторонньої пневмонії, не був заражений вірусною інфекцією, в патологоанатомічному висновку йому було поставлено діагноз – «ларінготрахеобронхіт під запитанням, геморрагічна пневмонія під запитанням».