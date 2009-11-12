Вакцина проти грипу А/Н1N1 з’явиться в Україні наприкінці року

Вакцина проти грипу А/Н1N1 може з’явитися в Україні в необхідній кількості наприкінці цього року або на початку наступного.

Про це повідомила заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Вона уточнила, що на сьогодні у світі є певний дефіцит вакцини, як проти пандемічного, так і проти сезонного грипу, оскільки попит на неї значно зріс після оголошення ВООЗ про пандемію. Л.МУХАРСЬКА додала, що на реєстрації в нашій країні зараз перебуває дві вакцини – канадська та російська. „В Європі зареєстровано три вакцини, можливо, вони подадуть на реєстрацію в Україні”, - зауважила заступник головного санітарного лікаря.

Л.МУХАРСЬКА наголосила, що наша країна не запізнилася з вакцинацією: „Ми говоримо про пандемію, пандемія – це не на один місяць, не на два місяці, а на рік-півтора”. Лікар додала, що ця вакцина буде актуальною як зараз, так і навесні, коли прогнозується друга хвиля епідемії та наступної осені, коли може бути третя хвиля.

Стосовно особливостей цьогорічної епідемії грипу та ГРЗ в Україні Л.МУХАРСЬКА відзначила дуже стрімке зростання рівня захворюваності, коли за кілька днів кількість хворих збільшувалася у геометричній прогресії. За її словами, у минулі роки фіксувалося приблизно по 25 тис. нових випадків за добу, а зараз - по 100-112 тис. На вихідні ситуація покращилася, але частково за рахунок того, що пацієнти менше зверталися до лікарів, і тому кількість хворих фіксувалася на рівні 35 тис. щодоби, а у понеділок вже було 60 тис. нових випадків грипу, у вівторок – 70 тис., констатувала Л.МУХАРСЬКА.

„Це говорить про те, що в Україні циркулює вірус, до якого населення не має імунітету, оскільки до сезонних вірусів в українців є певний імунітет”, - зазначила фахівець. Водночас вона зазначила, що вакцинація проти грипу не буде обов’язковою. „Ми знаємо про противакцинальні настрої”, - визнала заступник головного санітарного лікаря і підкреслила, що медики будуть проводити роз’яснювальну роботу серед населення, особливо серед груп ризику.