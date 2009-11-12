На Донеччині одна людина вже одужала від грипу A/H1N1

У Донецькій області підтверджено третій випадок грипу A/H1N1, один із хворих уже одужав і виписаний із лікарні.

Як повідомили в Донецькій обласній санепідемстанції, станом на 11 листопада в області лабораторно підтверджено пандемічний варіант грипу A/H1N1 у двох хворих на грип жительок міста Донецька й однієї жительки міста Маріуполя.

За інформацією головного державного санітарного лікаря м. Маріуполя Георгія ГУСАКОВА, 30-річна жителька Маріуполя захворіла після повернення 31 жовтня з відрядження до Західної України. За його словами, на сьогоднішній день «її стан уже прекрасний, її вже виписано з лікарні». Г.ГУСАКОВ пояснив, що хворим «робили дослідження на швидких тестах, була підозра на те, що в неї вірус грипу A/H1N1, тому, коли надсилали аналізи до Києва, ми на 70% були впевнені, що це каліфорнійський грип». «Ми її пролікували, все було зроблено вчасно, як належить. І все нормально», - зазначив санлікар, додавши, що «в її оточенні ніхто, на щастя, не заразився».

Про стан здоров`я двох хворих жительок міста Донецька в міській санепідемстанції сказали, що (станом на сьогоднішній день) у 20-річної породіллі стан «важкий, але стабільний», у 24-річної медсестри – «середньої тяжкості».

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада на прес-конференції Головний державний лікар міста Донецька Валерій КОВАЛЬОВ розповів, що 20-річна хвора, яка зараз перебуває у тяжкому стані, це жінка-породілля, яка при настанні відповідного терміну вагітності прийшла до пологового будинку народжувати. Вже в лікарні вона відчула себе погано, тому їй було зроблено кесарів розтин. «Їй зробили кесарів, з дитиною все нормально, вона здорова, але жінка у тяжкому стані», - сказав В.КОВАЛЬОВ. Він повідомив, що взяті у цієї жінки аналізи підтвердили те, що вона заражена вірусом «каліфорнійського» грипу. Санітарний лікар зазначив, що лікарям невідомо, як заразилася вагітна, оскільки ні в кого з її рідних і оточення цей грип не було виявлено.

В.КОВАЛЬОВ також повідомив, що стан здоров`я другої жінки, якій було поставлено і підтверджено діагноз захворювання на грип A/H1N1, «середньої тяжкості». «Друга хвора на «каліфорнійський» грип - це медичний працівник, медсестра неврологічного відділення Донецького обласного клінічного територіального медичного об`єднання, їй 24 роки, - повідомив В.КОВАЛЬОВ, - вона була в гостях у Дніпропетровську, наступного дня приїхала і відчула себе погано».