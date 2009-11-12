Тернопільщина отримала лабораторію для виявляння А/Н1N1

Тернопільська обласна санітарно-епідеміологічна станція одержала від Міністерства охорони здоров’я обладнання для лабораторії діагностики інфекційних захворювань методом полімеразної ланцюгової реакції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Федір ШЕВЧУК. За його словами, ця лабораторія дасть можливість діагностувати наявність різних вірусів грипу, в тому числі і грипу типу А/Н1N1 “Каліфорнія”. “Відповідно нам вже не доведеться возити проби для діагностики у Львів або в Київ”, – сказав Ф.ШЕВЧУК.

При цьому він зазначив, що для завершення реконструкції приміщення під лабораторію та монтажу обладнання необхідно ще 350 тис. грн. “Водночас Тернопільський медичний університет за власні кошти закупив обладнання для аналогічної університетської лабораторії і приступив до її монтажу. Планується, що вона зможе розпочати працювати вже наступного тижня”, – додав Ф.ШЕВЧУК.

За його словами, якщо через відсутність коштів затягнеться монтаж лабораторії обласної СЕС, то для здійснення необхідних досліджень буде укладено угоду з університетською лабораторією.