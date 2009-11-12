В Україні підтверджено 85 випадків грипу A/H1N1

В Україні лабораторно підтверджено 85 випадків грипу A/H1N1, 16 осіб померли саме від цього грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції Любов НЕКРАСОВА.

Зокрема, вона зазначила, що на сьогодні взято проби для діагностики у 533 хворих. Проведено дослідження по 108 зразках і підтверджено у 85 випадках захворюваність на грип А/Н1N1.

Лікар також додала, що взято проби у 16 померлих від грипу, і всі підтвердили наявність грипу А/Н1N1.

Відповідаючи на запитання журналістів, коли можна очікувати другу хвилю грипу, Л.НЕКРАСОВА зазначила, що саме перша хвиля, яка є зараз в Україні, визначить, коли буде друга хвиля грипу в державі.

За її словами, на сьогодні «пандемічний грип, на жаль, не передбачуваний».

Як сказала Л.НЕКРАСОВА, від того, скільки буде вакциновано людей від грипу та скільки перехворіють на нього під час першої хвилі, і буде залежати, наскільки складною буде друга хвиля захворюваності.

На прес-конференції заступник директора Інститут токсикології і екології та гігієни ім. Л.Медведя Сергій БЕРЕЖНОВ зазначив, що в Україні були здійснені «своєчасні і адекватні дії» для боротьби з грипом.

Він зазначив, що досить важливо, щоб населення України зрозуміло необхідність проведення щеплення від грипу.

За його словами, навіть щеплення від сезонного грипу дає можливість запобігти тяжкому перебігу захворювання на пандемічний грип.

Він прогнозує, що через 2-3 тижні в Україні можна буде спостерігати спад захворюваності на грип.

Водночас С.БЕРЕЖНОВ зазначив, що є небезпека того, що коли буде відновлено навчання у школах та вишах, може знову початися підвищуватись рівень захворюваності.

На запитання журналістів щодо наявності в Україні вакцини проти грипу А/Н1N1, директор Інституту токсикології та гігієни Микола ПРОДАНЧУК сказав, що на сьогодні в Україні немає такої вакцини.

Він зазначив, що законодавством України передбачена можливість підтвердження для використання такої вакцини за скороченою процедурою, але на сьогодні ніхто не ризикне піти цим шляхом.

Він сказав, що у 2007 році, коли виникла загроза на захворювання пташиним грипом, ним тоді було прийнято рішення, відповідно до законодавства, реєстрації і застосування вакцини проти даного захворювання за скороченою процедурою, але потім це закінчилося порушенням кримінальної справи.

Він зазначив, що «ніхто із чиновників сьогодні не ризикне застосувати спрощену процедуру, щоб отримати ті ж проблеми, які отримав я».

Тому, за словами М.ПРОДАНЧУКА, мають бути проведені всі дослідження щодо реєстрації вакцини проти грипу А/Н1N1 в Україні.

С.БЕРЕЖНОВ прогнозує, що «на початку січня така вакцина може бути в Україні».