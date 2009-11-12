Як позбутися нежиті народними засобами?

При перших ознаках застуди

Нежить найчастіше починається при переохолодженні стоп. Адже на стопах існують проекційні зони всіх органів. Тому при щонайменшій підозрі на те, що ваші ноги промокли або замерзли, необхідно якомога раніше прийняти гарячу ванну або влаштувати гірчичну ванну для ніг. Можна додати в них паличку хвойного екстракту. Перед сном корисно зробити масаж рук, шиї, грудей.

Добре також надіти «гірчичні шкарпетки» на ніч. Перед відходом до сну випийте гарячого молока з медом і маслом, в яке можна додати трохи соди на кінчику чайної ложки.

Якщо нежить вже почалася Трав`яні і сольові промивання. Промивайте ніс настоями лікарських рослин: ромашки, листя мати-й-мачухи, а також соками алое, каланхое, розвівши їх холодною кип`яченою водою, але не поєднуйте з судинозвужувальними краплями. Можна промити ніс розчином куховарської солі: 1/2 чайної ложки розчиніть в склянці води, промийте цим розчином з піпетки ніс, потім змастіть слизову чистою рослинною олією.

Можна застосувати методику йогів - промити носові пазухи солоною водою з чайника (1 ч. ложка на заварювальний чайник з кип`яченою водою). Станьте над раковиною, одне вухо вниз, інше вгору. Обережно лийте воду з носика чайника у верхню ніздрю. Вода повинна пройти по всіх носових ходах і вилитися з тієї ніздрі, що «дивиться« вниз. Весь цей час потрібно дихати відкритим ротом. Якщо будуть болі, процедуру проводити не слід.

Інгаляції. Дуже ефективні при нежиті, особливо з астматичними компонентами, парові інгаляції з настоєм подорожника, мати-й-мачухи, соснових бруньок, евкаліпта, а також сумішшю евкаліптової олії, вітаміну А, персикової або анісової олій. Дуже важливе правило: при закрапуваннях і інгаляціях слід щадити слизисту оболонку носа. Не використовуйте як краплі або для змазування концентровані ароматичні олії, обов`язково розводьте їх рослинною олією. Часте закрапування в ніс різних препаратів також погіршує стан слизистої.

Прогрівання парафіном. Добре закладений ніс прогріти парафіном. Робиться це так. На водяній лазні нагрівайте парафін (тільки не на відкритому вогні, може вибухнути!), потім зробіть марлеву серветку, скрутіть в 3-4 шари, просочіть її парафіном, покладіть в поліетилен, загорніть в шматочок фланелі. Цю конструкцію потрібно прикласти до носа. Бажано використовувати чистий медичний парафін, але якщо його немає, можна розтопити свічу і вийняти з неї гніт. Коли парафін остигне, знову налийте гарячого розплавленого парафіну на ганчірочку і повторіть процедуру. Робіть так протягом 15-20 хвилин на ніч, ніс добре прогріється, і вранці ви відчуватимете себе значно краще.

Круті яйця і гречка. Можна прогріти ніс і по-іншому: зваріть круто два яйця, загорніть їх в хусточку і прикладіть до носа, поки не остигнуть. Інший варіант - нагрівати на скороводі гречану або рисову крупу, загорнути в декілька шарів тканини і прикладати до носа.

А це засіб - для тих, хто хоче позбавитися болісних нападів чхання. Сильно, до болю придавіть верхню губу і перенісся. Говорять, ця процедура тут же обриває чхальний рефлекс.

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