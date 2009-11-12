Одещина: болгарські медики допомагають побороти грип

В Одеській області болгарські військові медики надають допомогу у протидії епідемії грипу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, триває робочий візит на Одещину групи спеціалістів Військово-медичної академії Болгарії.

Спільно з українськими фахівцями болгарські військові лікарі проводять огляди та консультації місцевого населення, а також обмінюються досвідом щодо методів лікування хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Крім того, болгарських військові передадуть у якості гуманітарної допомоги місцевим закладам охорони здоров’я в місцях компактного проживання українських громадян болгарського походження медичні препарати та обладнання.

“У Болгарії також оголошено епідемію грипу, але керівництво країни переконано: лише консолідація зусиль у боротьбі із захворюванням може дати конкретні результати, – наголосив Генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі Георгій ПРОДАНОВ.

Робоча поїздка болгарських військових медиків на Одещину триватиме до 16 листопада.

Як повідомляв УНІАН, болгарські військові спеціалісти-медики прибули літаком до Одеси 9 листопада. В рамках надання Україні гуманітарної допомоги для боротьби з епідемією вони привезли вантаж медикаментів, витратних матеріалів та медичної апаратури загальною вартістю близько 128 тис. євро.