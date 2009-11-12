На боротьбу з грипом та ГРВІ на Харківщину надійшло 4,2 млн грн

Для профілактики, діагностики та лікування ГРВІ та грипу в Харківську область надійшло 4,2 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА.

За словами І.ТЕРЕХОВА, сьогодні область отримала з резервного фонду Кабінету міністрів України 4217 тис. грн. для профілактики, діагностики та лікування ГРВІ та грипу.

І.ТЕРЕХОВ зауважив, що отриману суму планується спрямувати на закупівлю антибактеріальних, противірусних препаратів для лікування грипу та ГРВІ, медичного кисню, жарознижуючих, антигістамінних та протишокових препаратів, антисептичних та дезінфікуючих засобів, лабораторних діагностикумів та витратних матеріалів (шприців, систем для внутрішньовенних вливань, гумових рукавичок, одноразових кисневих масок тощо).

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що половина коштів буде передана до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І.Мещанінова, міських клінічних лікарень №13 та №31.

Решта коштів, за його словами, «буде спрямована до обласної клінічної інфекційної лікарні, обласної дитячої клінічної інфекційної лікарні, обласної студентської лікарні, обласного шпиталю для інвалідів війни, Балаклійської та Лозівської центральних районних лікарень, Куп’янської та Ізюмської центральних міських лікарень».

Як передавав УНІАН, для боротьби з грипом та ГРВІ очікувалися надходження до Харківської області у розмірі близько 11 млн. грн. з резервного фонду Кабінету міністрів України.