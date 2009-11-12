На Львівщині на грип та ГРВІ захворіло майже 5 тис. осіб

За минулу добу у Львівській області захворіло на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 4939 осіб, з них 1722 дитини віком до 18 років, у лікарні області було госпіталізовано 415 дорослих та 151 дитину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, кількість померлих від наслідків вірусних інфекцій на Львівщині на даний час становить 81 особу.

«Зі стаціонарних відділень лікарень за останню добу було виписано 476 осіб, з них 233 дитини», - інформує прес-служба.