Виявлено 2 тис порушень щодо торгівлі ліками

Міліцією виявлено майже 2 тис. порушень порядку обігу лікарських засобів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, зазначивши, що перевірка аптек та інших медичних установ проводиться з метою недопущення зловживань в ході реалізації ліків під час епідемії грипу.

Правоохоронці направили до відповідних державних органів 530 матеріалів про позбавлення аптечних закладів ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі лікарськими препаратами.

За матеріалами перевірок порушено чотири кримінальні справи.

У 250 аптечних закладах зафіксовано перевищення граничних рівнів роздрібних цін на медичні препарати.

Найбільше таких порушень виявлено у Львівській (19), Тернопільській (38), Донецькій (36), Івано-Франківській (16), Сумській (17), Чернівецькій (15) та Житомирській (12) областях.

Встановлено близько 1 тис. 700 фактів відсутності у продажу визначеного урядом обов’язкового асортиментного переліку медичних виробів.

Також проводяться оперативні та інші заходи з метою встановлення місць необлікованого зберігання медичних препаратів, взаємовідносин суб`єктів ринку лікарських засобів із фіктивними суб`єктами господарювання та конвертації ними грошових коштів.