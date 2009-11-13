Секрет довголіття від японців

Сьогодні Японія перебуває на першому місці з кількості жителів, що переступили 100-річний рубіж. У цій країні налічується більш як 36 тисяч таких довгожителів, більшість з яких – жінки. Середній тривалості життя японців (82 року) можуть позаздрити більшість росіян (середня тривалість життя 62 року).

У Окінаві існує дослідницький центр по вивченню довголіття, в якому працюють учені зі всього світу. На думку учених, велика тривалість життя японців пов`язана в першу чергу з харчуванням і вживанням в їжу великої кількості морепродуктів, а також з їх ставленням до життя.

Населення Японії живе за принципом харчування напіввегетаріанською їжею. Вживають якомога менше жирів і м`ясних продуктів, іноді вживають соєві продукти. Вони вважають, що не можна об`їдатися і потрібно, щоб в животі залишалося місце.

Важливим чинником довгожительства є спосіб життя - чим більше рухаєтеся, тим більше проживете. У Японії практично немає товстих людей. Японці ставляться до життя як до миті, цінуючи кожну хвилину і завжди намагаються знаходитися в гармонії з природою і з самими собою.

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