Допоможіть врятувати життя 4-річного Богданчика!

У 4-річного Богдана Шиндера з Хмельниччини - ракова пухлина. Лікування в Україні не дало результату. Завдяки допомозі небайдужих людей хлопчику зібрали кошти на обстеження в Москві. Там взялися допомогти Богдану. 700 000 рублів для лікування надав Фонд Михайла Горбачова. Зараз Богдана готують до операції і пересадки кісткового мозку. І знову потрібні гроші. В лікарні сказали, що на випадок ускладнень і непередбачених обставин батьки повинні мати ще як мінімум 1 мільйон рублів! При відсутності грошей лікування припинять.

1 мільйон рублів – це 280 тисяч гривень! Сума – величезна! Але якщо кожен з нас перерахує хоча б гривню, Богдан отримає шанс на одужання!

Допомогу можна передати мамі хлопчика, Олені, – тел. 068 172 60 45

або перерахувати на картку

Транзитний рахунок "Приватбанку" 29240825525601

МФО 315405

ЗКПО 22772795

для зарахування на миттєву картку 4405885013938268 ПриватБанк

Отримувач: Шиндер А.М.