Українці помирають не від пневмонії, а від вірусного дистрес-синдрому?

Усі жертви вірусу на Буковині (22 особи віком від 20 до 40 років) померли не від двосторонньої пневмонії, як це вважалось раніше, а у результаті вірусного дистрес-синдрому, тобто тотального ураження легень.

Спочатку настає серцево-легенева недостатність, а відтак розвивається кардіогенний шок, який викликає зупинку серця і смерть. Про це газеті «Доба» повідомив начальник бюро Чернівецької обласної судмедекспертизи, доктор наук, професор Віктор Бачинський.

«Під час двосторонньої пневмонії відстежується певна морфологічна картина. Щодо даних смертей, то тут такої морфологічної картини немає. Вірус, який спричиняє смерть, дуже агресивний, він навіть не вражає трахею, а відразу потрапляє в легені і викликає сильний їх набряк та суцільні крововиливи. Спричиняють такий стан змішані типи парагрипу та грипу А/Н1N1. Це дуже токсичний штам, який досі не піддавався виробленій Мінохорони здоров’я методі лікування», – повідомив Віктор Бачинський.

За його словами, потрібно терміново міняти стандарти лікування, адже ті, які застосовувались досі, результатів не дали – в реанімації не вдалось врятувати всіх людей, уражених цим вірусом. Не виправдались у цій ситуації і апарати штучної вентиляції легень – смертність людей наставала у 100%.

Зважаючи на це, група професорів Чернівецького медуніверситету звернулась до Міністерства охорони здоров’я та РНБО з вимогою переглянути стандарти лікування хворих на Буковині. Вчені-морфологи відправили до Києва протоколи, результати досліджень та взяті у важко хворих і померлих від вірусу осіб аналізи.

Віктор Бачинський, який входить до групи ініціаторів звернення, наголошує, що вірус є надзвичайно токсичним, він здатен проникати не лише через органи дихання, але й через очну оболонку. Тому чернівецькі вчені рекомендують в жодному випадку не відмовлятись від масок і на період епідемії навіть носити захисні окуляри. Важливою умовою для недопущення погіршення ситуації є також дотримання карантинного режиму.

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