Прикарпаття: від вірусної пневмонії померли 33 особи, половина - жінки

На Прикарпатті від вірусної пневмонії померли вже 33 особи, половина з яких жінки.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ.

За її словами, за останню добу померла жінка у Косівському районі, яка була в реанімації.

З.ЦІХОНЬ повідомила, що за останню добу в області госпіталізовано 340 осіб. В реанімації на ранок перебуває 46 дорослих пацієнтів, з яких 4 вагітних жінок і 2 дітей - у важкому стані на штучній вентиляції легень.