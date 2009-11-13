Ющенко закликає уряд не допустити знищення української фармації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд та Верховну Раду не допустити знищення української фармацевтичної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відвідуючи Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод.

За словами Президента, «те, що відбувається навколо української фармацевтики, - це атмосфера нездорова». На його думку, “ті емоції та політичні спекуляції, які зараз відбуваються, можуть відкинути нас на багато років назад”. В.ЮЩЕНКО заявив, що у цій ситуації слід керуватися українським інтересом.

Він зазначив, що з одного боку є інтерес покупця, а з іншого боку слід розуміти, що «за нашою спиною стоїть унікальна галузь, яку можна знищити непродуманим рішенням за декілька тижнів». В.ЮЩЕНКО закликав усіх знайти національний компроміс у цьому питанні. «Я зроблю великий неморальний поступок, якщо закривши очі піду назустріч популістичному рішенню», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.ЮЩЕНКО заявляв про намір ветувати ухвалений 20 жовтня Верховною Радою закон про запровадження мораторію на підвищення цін на ліки.

Цим законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків і лікарських препаратів вітчизняного й зарубіжного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати й пенсій на рівні прожиткового мінімуму і до погашення заборгованості з виплати зарплат, стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів і учнів.

Також законом передбачено, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати зарубіжного виробництва - за цінами, що були станом на 1 липня 2008 року.