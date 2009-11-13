Уряд подвоїв граничні ціни на захисні маски

Уряд збільшив удвічі граничний рівень оптово-відпускних і роздрібних цін на захисні маски, а також підвищив граничні ціни на марлю.

Текст відповідної постанови від 11 листопада № 1199 «Про внесення змін до додатку до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2009 р. № 1154» розміщений на сайті Кабміну.

Зокрема, оптова ціна 1 погонного метра марлі збільшена з 1,45 грн. до 2,18 грн., роздрібна ціна - з 2 грн. до 3 грн. Оптова ціна однієї маски одноразового користування збільшена з 0,73 грн. до 1,45 грн., маски багатократного користування - з 1,1 грн. до 2,18 грн., роздрібна ціна однієї маски одноразового користування - з 1 грн. до 2 грн., маски багатократного користування - з 1,5 грн. до 3 грн.

Нагадаємо, 30 жовтня уряд встановив на період епідемії грипу перелік лікарських засобів і медпрепаратів, на які встановлюються граничні оптово-роздрібні ціни.