Ющенко хоче скасувати "грипозний" карантин
11:47, 13 листопада 2009Країна
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Якщо зменшується поширення
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив керівництву областей розглянути питання щодо скасування карантинних заходів у своїх регіонах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив в ефірі кременчуцької телекомпанії «Візит».
В.ЮЩЕНКО зазначив, що зобов’язав Секретаріат Президента дати доручення керівникам обласних адміністрацій провести засідання в своїх областях, і в разі, якщо тенденції поширення грипу зменшуються, відновити життя регіону в повному обсязі.
Він зауважив, що проти обмежувальних заходів, які не вирішують проблему. На його думку, це може зробити лише вакцинація.
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