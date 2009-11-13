Кабмін спростив процедуру держреєстрації медичних масок

Кабінет міністрів України розпорядженням від 11 листопада (№ 1357-р) спростив процедуру державної реєстрації медичних масок.

Відповідний текст документа розміщений на сайті уряду.

Зокрема, доручено Міністерству охорони здоров`я забезпечити внесення до Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення: маски медичні марлеві, виготовлені з марлі медичної, яка відпущена з мобілізаційного резерву у зв`язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширенню грипу типу А/H1N1 і гострих респіраторних захворювань серед населення, відповідно до узгоджених МОЗ типових технічних умов, на підставі поданих виробником заяви і документа, який підтверджує відповідність масок зазначеним технічним умовам.

Також доручено забезпечити внесення до держреєстру масок медичних захисних одноразового використання на підставі поданих виробником заяви і документа, який підтверджує відповідність масок вимогам якості та безпеки для здоров`я людини.