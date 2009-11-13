Донеччина: від пневмонії померли 7 осіб, з них 4 – за останню добу

У Донецькій області за епідемічний період (з 30 жовтня) від двосторонньої пневмонії померли вже 7 чоловік, з них четверо – за останню добу, зокрема двоє дітей.

Як повідомили УНІАН сьогодні в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, за минулу добу в регіоні була зареєстрована смерть двох дорослих жителів Макіївки і Ясинуватського району і двоє дітей – з Маріуполя і Артемывська. Всім померлим поставлено діагноз «пневмонія».

За інформацією облСЕС, у Донецькій області за минулу добу було зареєстровано 4 тисячі 427 звернень за меддопомогою хворих на респіраторні інфекції та грип і ускладнення. Померли з діагнозом «пневмонія» 7 чоловік, зокрема двоє дітей.

Секційний матеріал направлений для розшифрування діагнозу в Центральну СЕС Києва.

Домінуючим збудником в етіології захворювань на ГРВІ залишається грип типу А.