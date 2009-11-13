У Києві закрили найпотужнішу в Україні лабораторію Eurolab, де діагностували грип A/H1N1

У Києві сьогодні закрили найпотужнішу в Україні лабораторію з діагностики вірусу грипу A/H1N1 клініки Eurolab, яка робила тести безплатно.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив засновник і президент фонду Eurolab, керівник штабу «Кияни проти грипу» Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

«Я вважаю, що це викликано тим, що ми фіксуємо реальні розмахи епідемії «свинячого» грипу, за останні дні до нас звернулося понад 100 тисяч людей, багатьом з них тести були зроблені безплатно. Закрити лабораторію - просто неприпустимо і злочинно в епоху епідемії. Ми вважаємо, що це зведення рахунків», - зазначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Він висловив припущення, що чиновники хочуть зменшити реальні розмахи епідемії грипу A/H1N1 в Україні, і сумнівається щодо правдивості інформації МОЗ України про масштаби епідемії і реальну кількість хворих на гри з цим вірусом. «Наприклад, в Америці за 6 місяців епідемії «свинячого» грипу вірусом A/H1N1 було заражено 22 мільйони осіб, близько 4 тисяч загинули, з них 540 дітей. Адже в США понад 20 лабораторій, а в нас лише 3», - сказав А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, лабораторію клініки Eurolab закрила міська санітарно-епідемічна станція, за те, що «нібито не все гаразд з документами». «Але ми працюємо вже 5 років. І проблем не виникало. Ми - єдина в Україні приватна лабораторія, що діагностувала вірус грипу A/H1N1», - підкреслив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Мета суспільної ініціативи “Народний штаб «Кияни проти грипу» - зменшити рівень захворюваності серед населення на грип та інформувати про особливості перебіг хвороби і запобіжних засобах. Однією з перших ініціатив, організованих народним штабом за підтримки добродійного фонду «Eurolab», була організація безплатних пунктів тестування щодо грипу А/H1N1 у найбільших торгово-розважальних центрах Києва.

Про особливості грипу А/H1N1 і перебігу хвороби можна дізнатися на спеціально створеному сайті: www.griph1n1.com.ua