Волинь: зареєстровано 8 смерть від гострої пневмонії

На Волині медики зареєстрували восьму смерть від гострої пневмонії за час епідемії гриппу.

Про це УНІАН повідомили у Волинському обласному управлінні охорони здоров`я.

Вчора близько опівночі померла 44-річна лучанка, за життя якої лікарі боролися протягом дев`яти днів. Весь цей час вона була підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Як зазначили в управлінні, станом на сьогоднішній ранок на Волині зареєстрували 49 тис. 559 хворих на грип та ГРВІ, із них 30 тис. 776 - дорослі, 18 тис. 783 - діти. Наразі госпіталізовано 2 тис. 389 осіб, 1 тис. 167дорослих та 1 тис. 222 дітей. У реанімації з ускладненнями перебуває 25 осіб, із них двоє на штучній вентиляції легень.