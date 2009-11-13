На керівника МОЗ подадуть до прокуратури

Уповноважений з прав людини у Польщі Януш КОХАНОВСЬКИЙ має намір подати заяву до прокуратури на міністра охорони здоров’я Еву КОПАЧ за її відмову придбати вакцину проти вірусу грипу A/H1N1.

Про це він сказав в ефірі телеканалу TVN24.

На переконання польського Обмудсмена, міністр своїм рішенням не купувати вакцину, поки не буде завершено клінічні дослідження її безпечності, наражає на небезпеку громадян Польщі.

„Якщо ситуація до понеділка не зміниться, у понеділок подам заяву до прокуратури про можливість вчинення злочину, згідно зі 165 та 231 статтями Кримінального кодексу”, - сказав Я.КОХАНОВСЬКИЙ і додав: „Жарти закінчились”.

Вказані Омбудсменом статті передбачають позбавлення волі від шести місяців до 8 років.

За словами Я.КОХАНОВСЬКОГО, „ці розмови, що щеплення більше шкодять, ніж сам грип, є дуже небезпечними розмовами. Вони можуть повернути профілактику на рівень, який був 100-200 років тому”.

Він заявив, що лише уряд Польщі з 27 держав Євросоюзу зберігає „камінний спокій” в умовах загрози епідемії.

Віце-міністр охорони здоров’я Польщі Якуб ШУЛЬЦ, який дискутував з Я.КОХАНОВСЬКИМ в ефірі TVN24, висловив подив позицією Омбудсмена, і додав, що Міністерство охорони здоров’я не планує змінюєвати свою позицію.

Довідка УНІАН. У 38-мільйонній Польщі на грип A/H1N1 захворіло понад 210 людей, толі як торік на сезонний грип захворіло 540 тисяч людей. Жоден з хворий на A/H1N1 у Польщі не помер.