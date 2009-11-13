МОЗ засекретить дані щодо жертв свинячого грипу

Міністерство охорони здоров`я не вважає потрібним оприлюднювати дані про кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань пандемічним грипом.

«Україна в пандемії грипу А/H1N1, і зараз не грає ролі, скільки буде виявлено цих випадків, ми мусимо всіх лікувати однаково», - заявив перший заступник міністра охорони здоров`я Василь Лазоришинець на брифінгу в п`ятницю.

Лазорішинець також нагадав, що в Україні з початку епідемії захворіло грипом, ГРЗ і пандемічним грипом 1,25 млн. чоловік, зокрема 61 тис. чоловік - за останню добу, що на 8,5 тис. менше, ніж за попередню добу. На лікуванні в стаціонарі знаходяться 65 615 чоловік, зокрема 392 - у реанімації, 60 - на штучній вентиляції легенів.

З початку епідемії в Україні померо 239 осіб, зокрема за останню добу 26 чоловік, більша частина з яких в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях.

Він також повідомив, що згідно з лабораторними даними, від пандемічного грипу померло 14 осіб.

Відповідаючи на запитання, чому коливається цей показник, причому у бік зменшення, Лазорішинець пояснив, що це пов`язано з тим, що заздалегідь підтверджений діагноз надалі міг не підтвердитися.

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