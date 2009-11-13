Від «свинячого» грипу захищає нежить

Риновірус, що викликає запалення слизової оболонки носа, яке проявляється у вигляді нежиті, перешкоджає розповсюдженню збудника грипу H1N1 на території Європи, повідомляє Лента.ру з посиланням на New Scientist. Такого висновку дійшли кілька європейських фахівців, які працювали незалежно один від одного.Жан-Себастьян КАСАЛЕНЬО з Університету Ліона у Франції зазначив, що захворюваність на грип у країні підвищилася на початку вересня, потім знизилася до рівня 160 хворих на 100 тисяч населення, на якому залишалася до кінця жовтня. У листопаді знову було зафіксовано зростання захворюваності.

За словами французького фахівця, зниження рівня захворюваності на грип співпадало із зростанням кількості запалень слизової носа, що викликаються риновірусами. Ж.-С.КАСАЛЕНЬО припустив, що конкуренція між збудниками, так званою вірусною інтерференцією, знижує розповсюдження грипу H1N1.

Міа БРІТТІНГ зі Шведського інституту з контролю інфекційних хвороб також зазначила зростання зараження риновірусами і одночасне зниження захворюваності на грип H1N1 наприкінці серпня в Швеції.

Аналогічну картину в серпні спостерігали співробітник австралійського Університету Квінсленда Ян МАККЕЙ, а також дослідники з Норвегії. За даними Я.МАККЕЯ, пацієнти з риновірусною інфекцією меншою мірою схильні до зараження іншими респіраторними вірусними захворюваннями.

Пік захворюваності риновірусною інфекцією в північній півкулі зазвичай припадає на кінець літа або початок осені, тоді як збудники грипу найбільш активні в зимовий період. На думку дослідників, цього сезону епідемія грипу розпочалася раніше звичайного, що й привело до "зіткнення" збудників.