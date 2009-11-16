У ВР зареєстровано законопроект про заборону реклами ліків на телебаченні

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони реклами лікарських засобів.

Як повідомляється на сайті парламенту, законопроект внесено Кабінетом міністрів.

Документ передбачає заборону реклами лікарських засобів на телебаченні і радіо, у друкованих засобах масової інформації, засобами зовнішньої реклами у населених пунктах та на транспорті, спрямованої на прямого споживача.

На переконання авторів законопроекту, його прийняття сприятиме запобіганню вживання громадянами, без попередніх консультацій з лікарями із встановленням правильного діагнозу захворювання, з урахуванням індивідуальних фізіологічних особливостей та протипоказань організму кожної конкретної людини, лікарських засобів, інформацію про які вони отримали з реклами на телебаченні і радіо, у друкованих ЗМІ, зовнішньої реклами у населених пунктах та на транспорті, що сприятиме зниженню захворюваності та підвищенню працездатності громадян України.