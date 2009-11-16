Франція передала Україні вакцину для боротьби з грипом A/H1N1

Франція передала Всесвітній організації охорони здоров’я для допомоги Україні вакцину для боротьби з грипом A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві держсекретар з європейських справ МЗС Франції П’єр ЛЕЛЛУШ.

«Франція ухвалила рішення надати у розпорядження Всесвітньої організації охорони здоров’я 10% тих вакцин, які вона мала, а це близько 10 млн. доз», - сказав він.

За словами П.ЛЕЛЛУША, ця допомога буде передана у розпорядження ВООЗ до кінця 2009 року, а вже ВООЗ надасть Україні 923 тисячі доз, і на початку наступного року ще 3,7 млн. доз вакцини.

Крім того, П.ЛЕЛЛУШ повідомив, що Франція співпрацює з Європейським Союзом щодо надання допомоги у підготовці кадрів у сфері охорони здоров’я.

Він висловив солідарність Франції з Україною у боротьбі з епідемією грипу. «Епідемія не завадила французькій делегації приїхати сюди, адже ми вбачаємо, що не стільки небезпечні віруси грипу, як мікроби розбрату, які можуть загрожувати політичному організму України», - сказав дипломат.