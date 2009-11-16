Вето Ющенка на закон про мораторій на підвищення цін на ліки подолають
Вважає голова ВР
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент подолає вето Президента на закон "Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення", якщо це питання пройде розгляд у профільному комітеті і буде внесено до сесійної зали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він сказав під час робочої поїздки у Черкаси, відповідаючи на запитання журналістів.
«Маємо визначити, чи країна і люди житимуть для тих, хто займається фармакологічним бізнесом, чи люди житимуть для себе», - зазначив В.ЛИТВИН.
Він наголосив, що тут має бути серйозна зважена розмова.
Керівник парламенту також висловив думку, що в іншому разі держава повинна закуповувати найнеобхідніші ліки за кошти бюджету.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. Верховна Рада України прийняла закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення».
Законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків і лікарських препаратів вітчизняного й зарубіжного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати й пенсій на рівні прожиткового мінімуму і до погашення заборгованості з виплати зарплат, стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів і учнів.
Також законом передбачено, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати зарубіжного виробництва - за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.
13 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до закону «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення».