Донеччина: через спад народжуваності щорічно закривається до 15 шкіл

У Донецькій області через спад народжуваності останні 9 років щорічно закривається до 15 загальноосвітніх учбових закладів.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики Донецької області.

Згідно з повідомленням, у 2000 році в області налічувалося 1 тис. 283 денних загальноосвітніх учбових заклади, минулого року – 1 тис. 163, тобто в середньому за рік закривалося 15 шкіл. До нинішнього навчального року їх стало ще на 11 менше, тобто 1 тис. 152.

Статистики зазначили, що в нинішньому 2009/10 навчальному році у 1152 денних загальноосвітніх учбових закладах Донецької області навчаються 347,5 тис. школярів. У 1995/96 навчальному році їх загальна чисельність становила 651,5 тис., у 2000/01 – 573,7 тис., у 2008/09 – 351,4 тис. Таке скорочення контингенту школярів є наслідком тривалого спаду народжуваності, пояснили в облстатуправлінні.

Проте статистики підкреслили, що, разом із тим, з 2002 року народжуваність підвищується, і чисельність першокласників вперше за останні роки зросла. У нинішньому навчальному році їх налічується 33 тис., що більше, ніж рік тому, на 2,3 тис., або 7,4%.

На жаль, це поки що не зупинило тенденцію закриття шкіл у регіоні, додали в управлінні.