Пластиковий посуд може залишити чоловіків без потомства

Речовина бісфенол, яка використовується у виробництві пластмас, зокрема для побутових потреб, має протизаплідні властивості, повідомляє Infox.

Це перша наукова робота, яка вивчає вплив речовини на репродуктивну функцію у чоловіків.

Дане дослідження підтверджує сумніви в безпеці бісфенолу, хімікату, який використовується у виробництві пластмас і епоксидної смоли. З цих матеріалів, у свою чергу, виготовляються пластиковий посуд, каністри для рідин, побутова техніка і медичні інструменти, також їх використовують в зубних ізолюючих матеріалах.

Впродовж п`яти років в Китаї вивчали статеве здоров`я 230 співробітників шанхайського заводу, які стикаються з високим рівнем БФ-А на виробництві епоксидних смол, порівнюючи їх показники з результатами аналізів 404 чоловік з контрольної групи, які не контактують з бісфенолом.

При аналізі отриманих результатів учені з`ясували, що при дії БФ-А у чоловіків в чотири рази частіше розвиваються проблеми з ерекцією і в сім разів підвищується ризик розвитку порушень еякуляції.

Нагадаємо, за статистикою, кожна сьома подружня пара в світі стикається з проблемою безпліддя, і з кожним роком кількість таких пар значно збільшується.

rosbalt.ru