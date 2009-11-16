На Прикарпатті - природний приріст населення

Вперше більш як за дванадцять років на Івано-Франківщині зафіксовано природний приріст населення в кількості 35 осіб. Водночас прибуло до області на 108 осіб більше, ніж виїхало, в результаті чого чисельність населення зросла на 143 особи. Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

За їхньою інформацією, з початку року в області народилася 13 161 дитина, що на 3,9% більше, ніж в січні–вересні минулого року, а померло 13 126 осіб, що на 4,7% менше, ніж торік. Із числа померлих 116 осіб – діти віком до 1 року. Основними причинами смерті населення залишаються: хвороби системи кровообігу (64,8% від усіх померлих проти 61,9% у січні–вересні 2008р.), новоутворення (12,3% проти 11,9%) та зовнішні причини захворюваності та смертності (5,0% проти 6,7%).

За дев’ять місяців поточного року в області одружилося 7717 пар, а розірвала шлюб 2601 пара.

Довідка УНІАН. Станом на 1 жовтня 2009 року чисельність населення області становила 1381,2 тис. осіб, у тому числі в міських населених пунктах проживало 595,5 тис., а в сільській місцевості – 785,7 тис. осіб.