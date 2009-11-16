На Донеччині захворюваність на грип і ГРВІ зросла удвічі

У Донецькій області на минулому тижні в цілому по регіону показник захворюваності на грип і ГРВІ зріс у два рази, порівняно з показником попереднього тижня, і на 4,5% вище за рівень епідемічного порогу.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Донецькій обласній санепідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ на 19 адміністративних територіях, зокрема на 5 з них - в 1,5 разу. Кількість госпіталізованих хворих на ці інфекції за останній тиждень зросла майже в три рази.

В облСЕС констатували, що загальна кількість хворих з початку епідемії (з 30 жовтня) становила 70 тис. 712 випадків, зокрема дітей 27 тис. 218. Всього було госпіталізовано 3 тис. 281 хворих, з них вже виписано 1819. Померло з діагнозом «пневмонія» 7 осіб, зокрема 2 дітей.

Домінуючим збудником в етіології захворювань залишається грип типу А. Вірусологічні дослідження підтвердили наявність вірусу грипу типу А у 4 хворих з м. Маріуполя.

В області (станом на 13 листопада) лабораторно підтверджено грип A/H1N1 у трьох хворих, з них двоє видужали, продовжує лікування один хворий.