Солодощі підвищують настрій

Вважається, що успішне зниження ваги при бажанні схуднути викликає емоційний підйом. Проте учені довели, що низьковуглеводна дієта такої радості не принесе.

Група австралійських фахівців оцінила зміни в настрої людей, що сидять на маложирній або низьковуглеводній дієті. Виявилось, що маложирна дієта, у разі її дотримання протягом року, набагато стійкіше підвищує стан духу, ніж бідне на вуглеводи харчування. Відсутність солодощів спочатку теж викликає підйом настрою, проте через декілька тижнів без цукерок людина ризикує скотитися до депресії.

Частина дієтологів вважає, що всі люди різні - і в смакових перевагах, і в обміні речовин. І що підбір дієти варто проводити індивідуально: «Деякі люди чутливіші до вуглеводів, вони швидше за інших відреагують на виключення їх з раціону. Вони відзначать і підвищену енергійність, і поліпшення здібності до концентрації, і, природно, підвищення настрою. Дієтологам слід враховувати це, оскільки інші не так добре можуть переносити зниження вмісту вуглеводів в їжі».

infox.ru