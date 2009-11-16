У Феодосії виявили підпільний цех з виробництва захисних масок

Співробітники ДПАУ виявили у Феодосії підпільний цех з виготовлення захисних масок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Криму, також податківці АРК провели 288 перевірок аптек.

«Виявлено 51 порушення чинного податкового законодавства, у 26 випадках зафіксовано перевищення граничних цін на групу медичних препаратів, встановлених постановою Кабінету міністрів України», - говориться в повідомленні.

З незаконного обороту вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму 404 тис. грн., донараховано 27 тис. грн.

У всіх перевірених аптеках і аптечних пунктах відсутні основні антигрипозні препарати, а в тих, де є два-три найменування, ціни на них завищено на 5-10% від встановлених урядом.