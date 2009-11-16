Прикарпаття: кількість хворих на грип та ГРВІ зменшилася утричі

На Прикарпатті кількість госпіталізованих хворих на грип та ГРВІ зменшилася у 3 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ.

За її словами, «госпіталізація хворих зменшилася в 3 рази за добу». Проте, на її думку, «будемо бачити, що принесе нам нинішній день - робочий». Вона повідомила, що від пневмонії на Прикарпатті уже померло 38 осіб. Станом на 13 листопада було 33 померлих. «Всі хворі були на штучній вентиляції легень, - зауважила З.ЦІХОНЬ. – І всі вони були в групі дуже високого ризику».

Захворюваність на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та їх ускладнення (пневмонії тощо) станом на 16 листопада такі: захворіло всього з початку епідемії – 104825 людей, з них за останню добу - 710, в т.ч. дітей – 205, госпіталізовано всього з початку епідемії – 7689, з них за останню добу - 77, в т.ч. дітей – 24, а в відділеннях інтенсивної терапії та анестезіології перебувають всього – 60 осіб (46 дорослих і 14 дітей), з них у тяжкому стані – 7, на штучній вентиляції легень – 4 вагітні жінки.

З.ЦІХОНЬ також повідомила, що в реанімації перебуває троє медпрацівників, з яких один лікар і дві медсестри. Вона повідомила, що сьогодні очікують від Міністерства охорони здоров’я ще 9 апаратів штучної вентиляції легень. «В принципі, кількість апаратів на даний момент вистачає, - додала вона. – Але висококласних є мало. Якість і класність цих апаратів потребує ліпшого. Приміром, апарати середнього класу працюють у всіх районах».