Ракові пухлини можуть зникати

Ракові пухлини - як сам час: ніколи не стоять на місці, і завжди розвиваються і завжди в одному напрямі - від поганого до гіршого.

Проте цю, здавалося б, прописну істину ставлять під сумнів дані рентгенологічних обстежень раку грудей і простати, накопичені за більш ніж двадцять років і опубліковані в останньому номері «Журналу Американської медичної асоціації». Крім великих пухлин, за відсутності лікування тих, що приводять до смертельного результату, на знімках виявляється багато менших за розміром утворень, ріст яких в якийсь момент мимоволі припиняється, і вони починають зменшуватися в розмірі. В деяких випадках ракові пухлини грудей зникають зовсім.

«Раніше вважалося, ніби рак - це лінійний процес: у клітині відбувається мутація, з часом мутації накопичуються, і цей процес не може спонтанно піти у зворотний бік, - говорить заступник директора Національного інституту здоров`я Барнетт Креймер. - Здавалося, це стріла, що летить тільки вперед».

Проте останнім часом стає все більш ясно, що рак - це не просто процес накопичення мутацій. У розвитку захворювання беруть участь сусідні клітини і навіть весь організм в цілому. Наприклад, імунна і гормональна системи здатні пригнічувати або прискорювати розвиток пухлини. Тому доктор Креймер стверджує: рак - це динамічний процес.

Не всі онкологи згодні з такою думкою, але нові дані починають переконувати навіть скептиків. «Не можу сказати, що я на 100% переконаний, що рак зворотній, але я цього не виключаю, - говорить Роберт Каплан, керівник кафедри медичного обслуговування факультету охорони здоров`я Університету Лос-Анджелеса, Каліфорнія. - Накопичені дані дають для цього достатньо підстав».

Добре відомі випадки мимовільного зникнення ракових утворень в яєчках. Не раз траплялося, що після видалення ураженого пухлиною яєчка на ньому знаходили лише великий шрам або шрам і маленьку пухлину. За час, що пройшов між виявленням раку і операцією, пухлина мимоволі зменшувалася або зникала зовсім.

Рання діагностика привела до того, що, за словами доктора Гліва, «в наші тенета потрапляє не тільки крупна, але і зовсім дрібна рибка. Тому тепер необхідно зрозуміти, яких з маленьких рибок можна відпускати на волю».

novayagazeta.ru