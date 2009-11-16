Бабуся упала в глибокий колодязь, але ...не отримала травм
12:58, 16 листопада 2009Країна
0
У п’ятницю, 13-го...
В селі Мартоіванівка Олександрійського району на Кіровоградщині після падіння у колодязь глибиною 24 метри, 70-річна жінка не зазнала травм.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в ГУМНС в області.
Пригода сталась 13 листопада, у п’ятницю. Рятувальникам, щоб дістати жінку з криниці, довелось бензорізом зрізати корбу, після чого спустити за потерпілою мотузку. Пенсіонерку одразу передали під опіку медиків. З попереднім діагнозом переохолодження організму її госпіталізували до Олександрійської центральної міської лікарні. Цього ж дня жінка у задовільному стані повернулась додому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter